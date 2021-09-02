وزارة الصحة توضح أعراض فيروس كورونا دلتا في الموجة الرابعة

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن أعراض فيروس كورونا دلتا في الموجة الرابعة تتمثل في الشعور بالاحتقان، وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب والإرهاق وسيلان فى الأنف، مشيرًا إلى أن متحور دلتا بلس ليس المتحور الأخطر الذي ظهر لكنه يتميز بسرعته في الانتشار وعلى المواطنين إدراك هذه المعلومة لتفاديه من خلال اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس أو متحور دلتا بلس.

أعراض فيروس كورونا دلتا في الموجة الرابعة

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة أن التطعيمات ضد فيروس كورونا لها أهمية كبيرة في مواجهة الفيروس في الموجة الرابعة، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات الموجودة فعالة وآمنة ولا داعي للخوف، لأن جميع اللقاحات حتى الآن أثبتت قدرتها على مقاومة تحورات فيروس كورونا ومنها متحور دلتا بلس.

ودعا عبد الفتاح في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، المواطنين إلى ضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع التسجيل التابع لوزارة الصحة والسكان للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الخطة الموضوعة وهى تطعيم 40 % من المواطنين.

وأكد أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تشبه أي أعراض جانبية لأي لقاح وهو رد فعل طبيعي للجسم ولا داعي للخوف «أعراض تزول من تلقاء نفسها».

بينما أكدت وزارة الصحة والسكان استعدادتها للموجة الرابعة لفيروس كورونا ورفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والحرص على عدم التواجد في أماكن مزدحمة وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عدم الخروج إلى للضرورة القصوى.