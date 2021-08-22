المترو يستعد للعام الدراسي الجديد بـ22 وحدة إسعافية وفرق صيانة

وضعت شركة مترو الأنفاق، خطة شاملة استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل في المدارس والجامعات، من حيث تجهيز 22 وحدة إسعافية لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا بمختلف المحطات، وتوزيع فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة لإصلاحها، لعدم توقف حركة التشغيل، وتوفير الفكّة لمنع الزحام أمام شبابيك التذاكر في المحطات، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع أي زحام على الأرصفة، وداخل عربات القطارات، علاوة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

متحدث مترو الأنفاق: توفير فكّة في شبابيك التذاكر لمواجهة الزحام مع بدء العام الدراسي الجديد

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّ الشركة بدأت الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنّ جميع القطارات العاملة على الخطوط سيتم صيانتها وتجهيزها، للحفاظ على حركة مسير القطارات، تزامنا مع بداية الدراسة، وسيتم توفير الفكّة في شبابيك التذاكر بالمحطات، لمنع ظاهرة طوابير الركاب داخل صالات المحطات.

عبدالهادي: 22 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا

وأوضح عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ الشركة تنفذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وسيتم تجهيز 22 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا لجموع الركاب، وتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفى للعزل، لتلقي العلاج اللازمة ضد كورونا، مؤكدا أنّه سيتم التشديد على الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم أثناء استقلال مترو الأنفاق.

متحدث مترو الأنفاق: توزيع فرق صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال في العام الدراسي

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أنّ فرق الصيانة سيتم توزيعها على المحطات، مع بداية العام الدراسي الجديد، لمواجهة الأعطال المفاجئة لإصلاحها بشكل فوري، لعدم تعطل حركة القطارات، مؤكدا أنّ هناك تعليمات للعاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.