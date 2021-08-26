«المترو»: وضع خطة شاملة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن أن الشركة ستضع خطة شاملة لتنفيذها في القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لمواجهة الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا.

«عبدالهادي»: تطهير محطات مترو الأنفاق كل ساعتين لمواجهة فيروس كورونا

وأشار «عبدالهادي» لـ«الوطن سبورت»، إلى أن الخطة تعتمد على تطهير محطات المترو كل ساعتين، وتعقيم القطارات مع انتهاء كل رحلة، علاوة على تعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر بشكل دوري ويومي، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

متحدث مترو الأنفاق: 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن الشركة أنتهت تماما من تجهيز ما يقرب من 20 وحدة إسعاف متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لتلاقي العالج اللازم، لافتا إلى أن الشركة شددت على ضرورة إلتزام جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية في أثناء استقلال القطارات، وأن هناك غرامات فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات، تبدأ بـ50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه.

ونوه أحمد عبدالهادي، إلى أن الشركة لديها سيناريوهات عديدة ستنفذ حال حدوث الموجة الرابعة من فيروس كورونا، تتمثل في تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات، والدفع بقطارات إضافية، لمواجهة تكدس الركاب داخل عربات المترو، وتخصيص منافذ بيع متنقلة بالمحطات، لمنع زحام المواطنين داخل صالات المحطات، وللحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد أى قرار بتقليل ساعات العمل، ولا يوجد بها أي تغييرات.

وشدد «عبدالهادي» على أن جميع قطارات المترو العاملة تخضع لصيانات دورية، قبل ساعات التشغيل، للحفاظ على أروح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، مؤكدا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية للتشغيل، علاوة على الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، بتجهيز وصيانة القطارات.