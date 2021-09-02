تساءل كثير من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، عن خطوات تفعيل طلب لقاح كورونا 2021، ويعد هذا التساؤل من أكثر عمليات البحث عبر المواقع الإلكترونية، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن ضرورة التسجيل للحصول على اللقاح من خلال الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا تجنبا للإصابة بالوباء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات تفعيل لقاح كورونا 2021:

حددت وزارة الصحة والسكان خطوات تفعيل لقاح كورونا 2021، تسهيلًا على المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وذلك ضمن خطة الدولة لتطعيم أكبر قدر ممكن قبل نهاية العام الجاري، لتكون بيئة المجتمع آمنة وخالية من انتشار الوباء.

خطوات تفعيل طلب لقاح كورونا 2021

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على الاستعلام عن طلب اللقاح.

- إدخال آخر أربعة أرقام من الرقم الهوية الشخصى (البطاقة او جواز السفر).

- الضغط على أيقونة استفسار.

- ستظهر البيانات الخاصة التي قمت بتسجيلها.

- في حالة لم يحن وقت الحصول على طلب اللقاح ستظهر البيانات الخاصة بك.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح مرة أخري

- في حالة الحصول على موعد تطعيم اللقاح يجب عليك الذهاب وفق التاريخ المحدد في الموقع.

- في حالة التخلف أو عدم الذهاب للحصول على اللقاح، ستظهر رسالة مدون عليها «يجب التفعيل».

- يتم تعديل البيانات الشخصية مرة أخرى.

- في حال رغبة على الحصول على لقاح كورونا، يجب الضغط على «إعادة تفعيل» للحصول على موعد جديد.

- سيتم إرسال رقم التأكيدي من جديد خلال رسالة نصية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، المواطنين بضرورة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مشيرة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، ومطمئنة المواطنين أن الأعراض الجانبية للقاح لا تدعو إلى الخوف.