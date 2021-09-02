تعرف على الخط الساخن لتلقي لقاح كورونا في مصر

خصصت وزارة الصحة والسكان، خطا ساخنا لتلقي لقاح كورونا في مصر، وذلك لمساعدة المواطنين الراغبين في الحصول على أي استفسارات متعلقة بلقاح كورونا، أو الرغبة في الحصول على كيفية الدخول لموقع وزارة الصحة والسكان من أجل الحصول على اللقاح.

الخط الساخن لتلقي لقاح كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الخط الساخن لتلقي لقاح كورونا في مصر يعمل بصورة يومية، ويتلقى كل التساؤلات من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على أي معلومة بشأن فيروس كورونا أو طرق المتبعة لمعرفة بروتوكول علاج كورونا، بالإضافة لمعرفة الأعراض المصاحبة للفيروس.

ودشنت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن لتلقي لقاح كورونا في مصر، وهو (105)، وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول على طلب التسجيل الخاص في حالة ضياعه، مع تقديم العديد من النصائح الإرشادية حول تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

الصحة: جميع اللقاحات آمنة

وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة، ولا تستدعي القلق أو الخوف المنتشر، مؤكدة أنها مجرد أعراض جانبية عقب الحصول على لقاح كورونا وتزول بعد يومين أو ثلاثة أيام، مناشدة المواطنين بضرورة التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا عبر موقع الوزارة الرسمي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على الالتزام باتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتكون من عدة إجراءات يجب على المواطنين اتباعها وتتمثل في ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين بصورة مستمرة، بالإضافة لسرعة الحصول على اللقاح لتقليل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة تسجيل طلب لقاح كورونا.

- كتابة البيانات بصورة صحيحة والتدقيق من صحتها.

- تسجيل رقم الهاتف.

- الحصول على رقم تأكيد يرجى الاحتفاظ به لمعرفة موعد الحصول على اللقاح.

- متابعة موعد الحصول على اللقاح بالرقم القومي ورقم الطلب.

- في حالة ضياع رقم الطلب يمكنك الاتصال بالخط الساخن (105) للحصول على رقم جديد.