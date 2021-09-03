5 أغنيات من ألبوم حماقي.. «زيها مين» الأكثر مشاهدة

يواصل النجم محمد حماقي، طرح أغنيات ألبومه الجديد «يافاتني»، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته الإلكترونية والسمعية ومواقع التواصل الاجتماعي.

من بين الأغنيات الخمس التى طرحها «حماقي» خلال الأيام الماضية، مازالت أغنية «زيها مين» التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، هي الأكثر استماعا على «يوتيوب»، حيث استمع لها 16 مليون شخص، تأتي بعدها أغنية «لو هتسيب» بـ 10 ملايين مشاهدة.

زيها مين تحقق 16 مليونا فى شهر على يوتيوب

كان محمد حماقي أعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة «لو هتسيب»، وقال إنها اللون الغنائي المفضل له، وذلك عبر تصريحاته لبرنامج «آي تي بالعربي»، وقدمها في حفله الأخير مع الشاعر تامر حسين والملحن أحمد إبراهيم.

محمد حماقي يطرح 5 أغنيات من ألبومه الجديد

يذكر أن «حماقي» طرح حتى الآن 5 أغنيات من ألبومه الجديد، هي «زيها مين، ولو هتسيب وطالع موضة وتك» والتي اختتماها بـ«عرض مستمر»، التي تقول كلماتها:

بُعده مش مجرد غياب

عرض مستمر العذاب

مش فراق ده موت بالبطيء

مين هيتحمل ويطيق

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

يمرض الجسم من السهاد

تتكسي الدنيا بالسواد

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مبيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

نار يا ناس في قلبي تقيد

نار يدوب قصادها الحديد

شيء كبير وفارق كتير

عقلي هيروح من التفكير

ذكريات بتفتح جروح

والندم ألم لم يروح

يا مصاحبني وجع ساحبني

زي ما بتتسحب الروح

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مابيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

وكان آخر ألبومات محمد حماقي قد طرح عام 2018، بعنوان «كل يوم من ده»، وتضمن الألبوم 20 أغنية مع شركة نجوم «ريكوردز».