محمد حماقي يطرح «عرض مستمر» على المنصات الموسيقية

يستعد المطرب محمد حماقي لطرح أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «عرض مستمر»، من ألبومه «يافاتني»، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، و«المنصات الموسيقية»، حيث نشر حماقي بوستر الأغنية على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقا: أغنية عرض مستمر من ألبوم يافاتنّي هتسمعوها النهارده الساعة 5، على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

فيما نال البوستر تفاعل كبير من الجمهور، حيث جاءت أبرز التعليقات: «انت الي فاتنييي، الله الله علي الجمال يااااه ياجمال الخميس وحلاوته، مستنية العظمه».

أخر أعمال محمد حماقي

طرح محمد حماقي من قبل مجموعة أغاني من ألبومه يافاتني، أبرزها زيها مين من كلمات والحان عزيز الشافعي، لو هتسيب كلمات تامر حسين والحان وتوزيع توما، طالعة موضة كلمات تامر حسين والحان تامر علي، وأغنية تك من كلمات أمير طعيمة وإلحان عمرو مصطفي».

وحرص حماقي في هذا ألبوم علي التعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين ابرزهم: «أمير طعيمة، عزيز الشافعي، تامر حسين، أحمد أبراهيم، تامر علي، عمرو مصطفي».

وقام محمد حماقي بتصوير أغنية «لو هتسيب» علي طريقة الفيديو كليب، من خلال رسومات متحركة للفنانة الراحلة سعاد حسني، حيث حقق الكليب نجاح كبير، وتصدر تريند رقم 1 علي موقع الفيديوهات «يوتيوب».