محمد حماقى: أنا من عشاق «لو هتسيب» بتأثر فيا

أكد النجم محمد حماقي، أن سبب اختياره لأغنية «لوهتسيب» الجديدة، حبه لهذا اللون الغنائي الذى استعان به منذ ألبومه الأول فى أغنية «مقدرش انساك»، مضيفا: «لذلك فضلت أن أغنى الأغنية فى الساحل الشمالي فى الحفل الأخير الذى قدمت فيه أيضا شاعرها تامر حسين وموزعها أحمد إبراهيم».

محمد حماقى: أنا من عشاق «لو هتسيب»

وأضاف حماقي فى تصريحات لبرنامج «اى تي بالعربي»: «أنا من عشاق الأغنيته الجديدة لو هتسيب (لأنها بتأثر فيا)، التى تم طرحها من الألبوم الغنائي الجديد «يا فاتني» الذي يتم طرح أغنياته تباعا عبر اليوتيوب».

حماقي يشدو بـ«لو هتسيب» مع تامر حسين وأحمد إبراهيم فى الساحل

يذكر أن حماقي كشف فى حفله الأخير بالساحل الشمالي عن أن الأغنية تعد هدية جميلة له من موزعها وملحنها أحمد إبراهيم، موضحا: «أنها أجمل هدية فى الألبوم».

وتقول كلمات الأغنية

حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات

وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها

ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها

بلا متاهة

حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات

وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها

ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها

قفلناها

ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي

وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب

ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي

وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب

عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين

أخلي بالي من نفسي وليه يعني

وبتقولهالي وأنت خلاص مودعني طب اقنعني

عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين

أخلي بالي من نفسي اللي سايباني ورايحة وراك

علشان ملهاش حبيب تاني دا أنا هعاني