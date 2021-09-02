محمد حماقي يطلق أغنيته الخامسة «عرض مستمر»: «سكاكين في القلب ماسكين»

طرح الفنان محمد حماقي، منذ قليل، أغنيته الخامسة من ألبومه الجديد «يا فاتني»، حملت عنوان «عرض مستمر» عبر قناته على «يوتيوب» ومنصاته الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

عرض مستمر من كلمات وألحان عزيز الشافعي

الاغنية الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وديجيتال ماستر طارق مدكور.

كان محمد حماقي أعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة «لو هتسيب»، وقال إنها اللون الغنائي المفضل له، وذلك عبر تصريحاته لبرنامج «آي تي بالعربي»، وقدمها في حفله الأخير مع الشاعر تامر حسين والملحن أحمد إبراهيم.

محمد حماقي يطرح 5 أغنيات من البومه الجديد

يذكر أن «حماقي» طرح حتى الآن 5 أغنيات من ألبومه الجديد، هي «زيها مين، ولو هتسيب وطالع موضة وتك» والتي اختتماها بـ«عرض مستمر»، التي تقول كلماتها:

بُعده مش مجرد غياب

عرض مستمر العذاب

مش فراق ده موت بالبطيء

مين هيتحمل ويطيق

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

يمرض الجسم من السهاد

تتكسي الدنيا بالسواد

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مبيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

نار يا ناس في قلبي تقيد

نار يدوب قصادها الحديد

شيء كبير وفارق كتير

عقلي هيروح من التفكير

ذكريات بتفتح جروح

والندم ألم لم يروح

يا مصاحبني وجع ساحبني

زي ما بتتسحب الروح

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مابيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

وكان آخر ألبومات محمد حماقي طرح عام 2018 بعنوان «كل يوم من ده»، وتضمن الألبوم 20 أغنية مع شركة نجوم «ريكوردز».