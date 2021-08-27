الزراعة فى أسبوع.. زيادة الصادرات لـ4.4 مليون طن وإطلاق «قوافل رعاية»

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الانفوجراف الأسبوعى» فى نسخته رقم 53، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس الجاري، مع إصدار ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، حيث أشار إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، واللواء أ.ح عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.

متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضى

وأوضح أن الاجتماع تناول متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوي الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات.

استقبال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى الجديد

وتابع: أن وزير الزراعة استقبل الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي الجديد في القاهرة برافين اجرايوال، والذي تسلم عمله في بداية أغسطس الحالي، وتناول الاجتماع مناقشة النتائج الخاصة بالمشروعات المشتركة بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمى ومدى تأثيرها على جودة حياة صغار المزارعين، كما عقد الوزير، اجتماعا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة، في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمحافظة لدعم المشروعات الزراعية في جنوب سيناء.

تكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج المواشى

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لبحث تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشي وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وافتتح الوزير، أعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بالهيئة العامة لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، حيث يقوم المركز بإجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية للأراضي التابعة لمشاريع الهيئة وأيضا للقطاع الخاص كما يقوم المعمل بإجراء التحاليل الخاصة بالتربة وتقديم المشورة والحلول لبعض المشكلات في استصلاح الأراضي.

وتفقد الوزير أيضا، أعمال لجان تطعيم العاملين بالوزارة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد فترة عملها اسبوع جديد، وتقدم بالشكر إلى الأطقم الطبية لجهودها لوقاية المواطنين من الإصابة بالفيروس.

بينما تفقد وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، برئاسه الدكتور علاء خليل مدير المعهد، برفقه وكلاء المعهد ورؤساء أقسام الذرة الشامية والأرز والمحاصيل البقولية حاله البرامج الصيفية بمحطة البحوث الزراعيه بسخا، كما تفقد أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأنسجة بوزارة الزراعة، معمل إكثار النخيل وزراعة الأنسجة وصوبة أقلمة النخيل بمركز بحوث الصحراء، تنفيذا لتوجيهات الوزير للوقوف على إمكانية منح التراخيص لمعمل إكثار النخيل بالمركز لإنتاج شتلات نخيل خالية من الأمراض والفيروسات علي المستوي التجاري والإستفادة من الامكانات المتوفرة بالمركز.

ووقعت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون بهدف خدمة مصدري قطاع الصناعات الغذائية في مصر، حيث بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الأسبوع حوالي 4200 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، كما اختتم المعمل البرنامج التدريبي لممثلي عدد من الدول الأفريقية، والذي تم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة تحت عنوان «كيف تحقق أعلى إستفادة من منحلك»، والتي أقيمت بمحافظة الدقهلية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية، وذلك وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتم افتتاح الدورة التدريبية الثانية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بعنوان «تطبيق معايير الامان الحيوى والمفرخات السمكية» بمدينة كفر الشيخ بالتعاون مع كلية الطب البيطرى – جامعة كفر الشيخ، وحضر الدورة 32 متدرب من المعهد وكلية الطب البيطرى والثروة السمكية وأصحاب المزارع السمكية.

وأطلق معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلى مراكز شبين الكوم والشهداء والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا بمحافظة المنوفية في الفترة من 21 إلى 26 أغسطس لخدمة صغار المربيين وتدريب شباب الأطباء البيطريين.

ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لـ4.4 مليون طن

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 18 اغسطس 2021.

كما أعلنت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي عن توفير تقاوي منتقاة عالية الإنتاجية، مؤكدة ضرورة الالتزام باتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية، حيث تقل أسعار التقاوي هذا العام عن الأعوام السابقة، واعلنت الوزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الانتاج، استكمال منظومة انتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية بمزارع قطاع الانتاج، وانشاء منافذ لبيع تلك التقاوي.

فحص وعلاج وتحصين 5274 حيوان

وتم إرسال قافلة بيطرية بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحيرة، إلى مراكز وإدارات التحرير ابو حمص بدمنهور، وكفر الدوار، وحوش عيسي في الفتره من 14 إلى19 أغسطس 2021، وتم فحص وعلاج وتحصين عدد 5274 حيوان لدي 1976 مستفيد من صغار المربيين.