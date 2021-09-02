«تطهير البيارات وعقوبات رادعة».. كيف استعدت الإسكندرية لفصل الشتاء؟

اجتمع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم الخميس، للاطلاع على خطة التطهير التي يقوم بها قطاع التشغيل والصيانة وقطاع التخطيط والتأمين الفني والمكتب الفني، من أجل العمل على تطهير البيارات والشنايش بجميع أحياء الإسكندرية، وما لم يتم تطهيره، ومعرفة أسباب عدم التطهير للوقوف على مدى الاستعدادات التي تقوم بها شركة الصرف لاستقبال موسم الشتاء، في محاولة لإنهاء كافة الاستعدادات قبل حلول أولى النوات، خاصة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية ببدء هطول أمطار في جنوب البلاد بالصعيد، خلال شهر سبتمبر، مع وجود تغيرات في الطقس ودرجات الحرارة.

الإسكندرية تستعد لأولى نوات الأمطار

وضعت محافظة الإسكندرية خريطة كاملة تفصيلية، لتوزيع المهام على جميع الأجهزة التنفيذية، موضحا بها الدور المنوط به كل جهة تنفيذية، للتعامل مع نوات الأمطار التي من المقرر أن تبدأ قريبا، إضافة إلى كيفية التعامل قبل وبعد النوات وفقا للإمكانيات المتاحة التي تمتلكها المحافظة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي أوجه للقصور، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تقصير في ذلك.

ووفقاً للخطة التي وضعتها المحافظة من المقرر التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية، وطالب بوضع حلول لكافة المشاكل المتعلقة بالاستعداد لنوات الشتاء القادم، من خلال وضع خطة عاجلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، إضافة إلى بدء رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بتحديد كافة المسؤوليات لمحاسبة المقصرين عن أداء المهام المنوط بهم.

"الصرف الصحي" تسعى لتفادي الأخطاء السابقة في موسم الأمطار

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الشركة بدأت في الاستعداد لموسم الشتاء وموسم النوات والأمطار، لتحقيق نتائج أفضل من العام الماضي، وتفادي كافة الأخطاء، خاصة أن المدينة لم تتعرض للغرق العام الماضي رغم شدة الأمطار.