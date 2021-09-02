التنمية المحلية: تدريب 440 شخصا على تنظيم المركبات بالشوارع

قال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة بدأت منذ الأربعاء الماضي في تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع العامة، وتم تدريب 440 شخصا مسؤولا عن لجان تنظيم المركبات ومديري الساحات ومديري مراكز إصدار التراخيص لشرح قانون 2020 لتنظيم المركبات واللائحة التنظيمية 5 لعام 2021، من أجل الرد على استفسارات المواطنين، حيث تم طرح 158 استفسارا من قبل المتدربين لمعرفة الشروط الجديدة للقانون وشروط أن تصبح «سايس».

إعلام من يطبقون القانون بالتفاصيل الجديدة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس» اليوم الخميس، على قناة «الحدث اليوم»، أن الهدف من الورش التي نظمتها وزارة التنمية المحلية هي تعريف المطبقين للقانون بالتفاصيل الجديدة وكيفية التعامل معها مع ترشيح الشوارع الذي سيتم تطبيق فيها قانون تنظيم المركبات الجديدة، حيث سيتم الاعتماد على شركات لديها شروط مالية محددة.

شروط «السايس»

وأوضح متحدث وزارة التنمية المحلية، أن هناك نماذج سيتم سحبها لكي يصبح الشخص «سايس»، وهي أن يكون عمره 21 عاما فأكثر، وأن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون لديه رخصة قيادة، وكذلك يمتلك شهادة صحية تفيد بأنه لا يتناول مخدرات، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، للتأكد من عدم الحكم عليه في قضية جنائية من قبل.

وتابع متحدث وزارة التنمية المحلية: «مشروعات مبادرة حياة كريمة فيها اتساق وبتمشي وفق المعدلات المخططة وكنت في الأقصر بتابع مشروعات حياة كريمة في مراكز مختلفة».