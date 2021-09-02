وزير التنمية المحلية: 4 دورات جديدة للعاملين فى المحليات الأسبوع المقبل

ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هى: تنمية مهارات القيادات فى مجال أملاك الدولة، والإدارة الهندسية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمشروعات إدارة المواقف، ودورة التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقى رد الفعل للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد منها 135 متدرباً من جميع المحافظات.

من جهة أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء 7 دورات تدريبية من دورات إعداد المدربين «TOT» فى مجالات نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، وإدارة المشروعات «PMP».

وأوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قررت الاستفادة من خريجى دورات إعداد المدربين «TOT» التى نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة على مدار أسبوعين والاستعانة بهم كمدربين فى محافظاتهم وبنفس محتوى الدورات التى تتم فى مركز سقارة، بالإضافة إلى الاستعانة بالمتميزين منهم كمدربين فى تنفيذ نفس الدورات المدرجة فى خطة سقارة للعام التدريبى الحالى، كما ستتم الاستفادة من مشروعات التخرج التى أعدها المتدربون فى تنفيذ حقائب تدريبية جديدة يتم إدراجها فى خطط تدريب مركز سقارة. وأشار إلى أن دورات الـ «TOT» أسهمت فى إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً فى المحافظات، خاصة أن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبى ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهنى وخلق روح المنافسة لدى المتدربين، بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات.