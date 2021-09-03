وظائف الكهرباء2021.. بدء اختبارات التعيين للمتقدمين خلال الشهر الجاري

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انتهاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، من إعداد كشوف أسماء المتقدمين تمهيدا لإجراء اختبارات التعيين خلال الشهر الجاري، لتعيينات وظائف الكهرباء 2021، وفقًا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2021 لـ 300 وظيفة تخصصية وفنية وإدارية.

الانتهاء من مراجعة ملفات المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن الهيئة انتهت من مراجعة ملفات المتقدمين لجميع التخصصات الفنية والإدارية المطلوبة، في يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر أغسطس الماضي، للبدء في إبلاغ المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط خلال أيام، بمواعيد الاختبار الأول، لافتا غلى أنه تم استبعاد المتقدمين الذين لاتنطبق عليهم الشروط أو ملفاتهم غير مكتملة.

أنواع اختبارات وظائف الكهرباء 2021

وقال المصدر، إنّه وفقا لإجراءات الإعلان رقم 2 لـ وظائف الكهرباء 2021 للتعيين بالهيئة، يجب أن يمر المتقدمون لاختبارات التعيين بالهيئة بـ5 اختبارات مميكنة دون تدخل للعامل البشري وهي الاختبار الأول «فني» - الاختبارالثاني «حاسب آلي» - الاختبار الثالث «لغات» - الاختبار الرابع «نفسي»- الاختبار الخامس لجنة من عدد من الجهات «كشف الهيئة»، لافتا إلى أنّه يجب ألا تقل نسبة النجاح في الامتحان الواحد عن 65%، وتكون نسبة النجاح الكلية للامتحانات 70%، ولا ينتقل أي متقدم من اختبار إلى آخر إلا بعد النجاح في الاختبار الأول.

الاختبارات ستجرى يوميا لأكثر من مجموعة لوظائف الكهرباء 2021

وأوضح المصدر، أن الاختبارات ستجرى في قاعات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمقراتها سواء بالعباسية أو مدينة نصر، بعد الانتهاء من تجهيزها وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر اللازمة على أن تكون مدة الاختبار ساعة واحدة للمجموعة، لافتًا إلى أن الاختبارات ستجرى يوميا لأكثر من مجموعة حسب الجداول التي ستعلن عنها الهيئة وإبلاغها للمتقدمين.

أنواع التخصصات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2021

وأوضح قيام هيئة المحطات النووية بتعيين الناجحين في الاختبارات الخمسة التي حددتها لشغل الوظائف وفقًا للإعلان رقم 2 لسنه 2021، سواء في محطة الضبعة أو مقر مدينة نصر، لـ 214 مهندسًا بتخصصات مختلفة من الأقسام الهندسية «مدني وعمارة وكهرباء وميكانيكا ونووي وكيمياء»، إضافة لمجموعة وظائف العلوم والمحاسبين والأطباء البشريين فقط، ووظائف التنمية الإدارية التي تطلبت مؤهلا عاليا مناسبا، وكذلك وظائف القانونيين، إضافة إلى وظائف العلوم المعلن عنها وهي 13 وظيفة، ومجموعة المال والاقتصاد والتجارة ومطلوب فيها 12 وظيفة، ووظائف الطب البشري مطلوب فيها 7 وظائف، ووظائف التنمية الإدارية مطلوب 28 وظيفة، ووظائف القانونين 2، والوظائف المكتبية 15، والوظائف الفنية 9 وظائف.