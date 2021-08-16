وظائف الكهرباء 2021.. اعرف موعد الاختبارات

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، إن اختبارات التعيين بوظائف الكهرباء 2021 بمسابقة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، من المقرر أن تُجرى وفقًا لإعلان الهيئة رقم 2 لسنة 2021 لـ 300 وظيفة تخصصية وفنية وإدارية، أول سبتمبر المقبل.

موعد مراجعة ملفات المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021

و أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الهيئة ستنتهي من مراجعة ملفات المتقدمين في يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الجاري، لإبلاغ المتقدمين التي تنطبق عليهم الشروط بمواعيد الاختبارالأول، والتي تبدأ في التاسعة من صباح الأربعاء بداية شهر سبتمبر، لافتًا إلى أنه لن يجرى النظر في الملفات غير المكتملة أو غير المستوفية للشروط.

أماكن مقرات اختبارات وظائف الكهرباء 2021

وأشار المصدر إلى أن الاختبارات تجرى في قاعات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمقراتها سواء العباسية أومدينه نصر بعد تجهيزها، وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر اللازمة على أن تكون مدة الاختبار ساعة واحدة للمجموعة، لافتًا إلى أن الاختبارات تجرى يوميا لأكثر من مجموعة حسب الجداول التي ستعلن عنها الهيئة وإبلاغها للمتقدمين.

تعيين الناجحين في الاختبارات الخمسه لوظائف الكهرباء 2021

وأوضح المصدر أن الهيئة ستقوم بتعيين الناجحين في الاختبارات الخمسة التي حددتها لشغل الوظائف، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنه 2021 سواء في محطة الضبعة أو مقر مدينه نصر لـ 214 مهندسًا بتخصصات مختلفة من الأقسام الهندسية: «مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا، نووي، وكيمياء»، إضافة لمجموعة وظائف العلوم والمحاسبين والأطباء البشريين فقط، ووظائف التنمية الإدارية التي تطلبت مؤهل عالٍ مناسب وكذلك وظائف القانونيين، إضافة إلى وظائف العلوم المعلن عنها وهي 13 وظيفة، ومجموعة المال والاقتصاد والتجارة مطلوب فيها 12 وظيفة، ووظائف الطب البشري مطلوب فيها 7 وظائف، ووظائف التنمية الإدارية مطلوب 28 وظيفة، ووظائف القانونين 2، والوظائف المكتبية 15، والوظائف الفنية 9.