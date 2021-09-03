سعيد: القمة الثلاثية بالقاهرة عكست استراتيجية مصر لبناء بيئة إقليمية مستقلة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة الثلاثية التي أقيمت بين كل من مصر والأردن وفلسطين، عكست استراتيجية مصر الكبرى لبناء بيئة إقليمية مستقلة، حيث إن الوساطات المصرية تسعى إلى الإفراج عن المسجونين الفلسطنيين، مع تسليم الفلسطينين جثامين الإسرائيليين والأسري لديهم، «فيه عمليات تبادل ستجري، وعليها مفاوضات، كما هناك حديث عن الصيد في البحر الأبيض المتوسط لأن أسرائيل منعاه».

سعيد: يجب تنفيذ عدد من الأمور لمنع قيام حرب خامسة من النشوب

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن كل تلك المشكلات السالف ذكرها كانت إحدى النتائج المترتبة على حرب غزة الرابعة، وحاليا هناك عدد من الأمور التي يجب تنفيذها من أجل منع قيام حرب خامسة من النشوب.

سعيد: نتحرك ضد أي عمليات لها علاقة بالتهدئة

وأوضح أن اهتمام قمة اليوم، بالقضية الفلسطينية ليس بالجديد، حيث إنه منذ نشأة القضية الفلسطينية، كانت مصر والأردن أكثر الدول العربية مشاركة فيها، بالحرب والسلم، ولدينا آليات قوية داخل الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، ونتحرك ضد أي عمليات لها علاقة بالتهدئة.

وأكد أن الأسس المطلوبة لتحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، هي أسلوب حل الدولتين، حيث إن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على تهدئة الأجواء في القضية الفلسطينية خاصة بعد فتح مكتب حركة فتح بواشنطن.