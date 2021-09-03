حاصل على دبلوم.. ضبط شخص انتحل صفة طبيب وافتتح عيادة بالفيوم

لم يمر الكثير من الوقت على ضبط عاطل انتحل صفة طبيب باطنة لأكثر من 20 عاماً رغم طرده من كلية الطب بعدما رسب عدة مرات، إلا وتكررت نفس الواقعة مرة أخرى، لتصبح تلك هي الكارثة الثانية التي تشهدها محافظة الفيوم خلال شهر، بعدما تم ضبط عاطل حاصل على دبلوم صنايع ينتحل صفة طبيب، وقام بتزوير شهادة طب من كلية الطب الطبيعي بجامعة «ذي قار» بالعراق، وافتتح مركزاً للعلاج الطبيعي والعلاج بالأعشاب في مركز طامية، حتى تمكنت حملة لإدارة العلاج الحر من ضبطه وتشميع عيادته.

حملة تتمكن من ضبط طبيب مزيف مؤهله «دبلوم»

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، تحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، حملة مكبرة على العيادات والمنشآت الطبية المختلفة بنطاق مركزي سنورس وطامية، وتمكنت الحملة من ضبط طبيب مزيف، وبفحص بطاقته الشخصية تبينّ أنّه حاصل على دبلوم فني صناعي، وقام بتزوير شهادات مدون بها أنّه طبيب، ويدير مركزاً للعلاج الطبيعي والحجامة والعلاج بالأعشاب.

شهادة بكالوريوس طب مزورة من جامعة ذي قار

ووضع الطبيب عدة شهادات مزورة على الحائط، منسوبة لجامعة ذي قار بالعراق، حيث كُتب فيها «جامعة ذي قار.. كلية الطب.. استناداً إلى نظام الجامعة قرر مجلس إدارة الجامعة منح السيد الطبيب عبدالرحمن أحمد، درجة البكالوريوس في الطب الطبيعي مع ما يلزم هذه الدرجة من حقوق.. مُنحت في شهر مايو من عام 2013.. وإقراراً بذلك ختمت هذه الشهادة بختم الجامعة ووقعت من عميد كلية الطب»، رغم أنّه حاصل على دبلوم فني صناعي وانتحل صفة طبيب.

عاطل يفتتح مركزاً للعلاج الطبيعي والحجامة

وبتفتيش المركز، تبينّ أنّ الطبيب المزيف مركزاً للعلاج الطبيعي والحجامة والعلاج بالأعشاب ويضم أعشاب وتركيبات علاجية مجهولة المصدر، وروشتات تحمل اسمه، وجرى غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، كما جرى تحرير محضراً ضده بتهمة انتحال صفة طبيب وممارسة مهنة وتشخيص أمراض دون تصريح، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.