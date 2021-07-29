مفاجأة.. طبيب الفيوم المُزيف طالب امتياز في «طب عين شمس»

أزمة كبرى أثارها خبر القبض على حاصل على الثانوية العامة بتهمة انتحال صفة طبيب منذ أكثر من 20 عاما بمحافظة الفيوم، حيث مارس المهنة في قرى فيديمين وسنهور وقرى مركز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وكان المئات من المرضى يتوافدون عليه منذ سنوات ويحصلون على الأدوية التي يصفها لهم، حتى اكتشف أحد الأطباء أمره وأبلغ عنه.

وبناء على ذلك، جرى الكشف على اسم المتهم في كشوف نقابة الأطباء، وتبينّ أنّه غير مُقيد بجداول نقابة الأطباء، وتم إخطار مديرية أمن الفيوم، وجهاز حماية حقوق المستهلك، وتم ضبطه وحُرر محضر ضده، وأحيل للنيابة.

مفاجأة.. الطبيب المُزيف طالب بالامتياز بكلية الطب

وحصلت «الوطن» على صورة بيان نجاح من كلية الطب جامعة عين شمس، صادر أمس الأربعاء، بخصوص الطالب عبدالتواب حامد الطحاوي خميس، حيث أنّه تقدّم لامتحان بكالوريوس الطب والجراحة، وجاءت نتيجته التراكمية في دور ديسمبر 2020 ناجح بتقدير عام مقبول، وجرى اعتماد النتيجة من عميد كلية الطب جامعة عين شمس بتاريخ 11 فبراير الماضي، علماً بأنّ السنة التدريبية له بدأت في 1 مارس 2021 وتستمر لمدة عام، وحُرر له بيان النجاح بناءً على طلبه لتقديمه إلى وزارة الصحة.

الطبيب المُزيف مارس الطب منذ 20 عاما وبدأ دراسته منذ 7 أعوام

وكشف أهالي قرية فيديمين لـ«الوطن»، أنّهم يعرفون الدكتور عبد التواب الطحاوي منذ 20 عاما حينما افتتح عيادة بقريتهم، وكان الجميع يتوافدون عليه للكشف الطبي، ولم يكونوا يعلمون أنّه ليس طبيباً، خصوصاً أنّه يمتلك كل الأجهزة الطبية، فضلًا عن افتتاحه معمل تحاليل مقابل عيادته، كما أنّه كان يوقع الكشف الطبي على المرضى ويقيس لهم الضغط والسكر ويُجري لهم أشعة بالسونار.

الطبيب المُزيف كان كشفه 50 جنيها ورفعه لـ200 خلال حظر كورونا

وأضاف الأهالي أنّ كشف الطبيب المُزيف كان 50 جنيها ثم ارتفع لـ200 جنيه منذ أثناء فترة حظر فيروس كورونا، حيث أغلق كل الأطباء عياداتهم ما عدا هو، حيث كان يعمل على مدار الساعة، والمرضى كانوا يصطفون في طوابير أمام العيادة.

أسرة الطبيب المزيف تقدم بيان نجاحه لتبرئته من انتحال الصفة

وأكدت مصادر أمنية، على أنّ أسرة الطبيب المُزيف قدمت بيان النجاح الخاص بالطبيب المُزيف، إلى النيابة العامة وقسم شرطة سنهور لتبرأته من قضية انتحال صفة طبيب، رغم أنّه زاول المهنة لأكثر من 10 سنوات دون مؤهل، وقبل أن يدرس الطب.