نانسي عجرم تتألق بحفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021 (صور)

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021، بحضور جماهيري كامل العدد، من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، حيث صعدت المطربة اللبنانية على خشبة المسرح في الواحدة صباح الجمعة، على أنغام «أنا جاية معاك»، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

ظهرت نانسي عجرم في كامل أناقتها بسوريه أسود مفتوح من الأمام ومطرز باللون الفضي، وحرصت في بداية فقرتها على تحية الجمهور، وعقلت على اختلاف أعمارهم، مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتى الأطفال.

وأشعلت نانسي عجرم الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها «مين ده اللي نسيك»، و«سلامات» والتي أطلقتها مؤخرا.. بالإضافة إلى أغاني «آه ونص، أنت إيه، يا بنات، أنت مصري».. وغيرها ممن طالب بها معجبوها وسط آجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتى نهاية الحفل.

الحفل تميز بمواصفات اللايف العالمية من تجهيزات للإضاءة والمؤثرات البصرية للعالمي طارق صبري، وملك المسرح تامر فوزي الذي أعاد تشكيل وتخطيط المسرح الروماني ومدرجاته بشكل مبهر زاد من استمتاع الجمهور بحفلاته، وتنظيم mwm وقناة المحور.

نانسي عجرم تحقق أعلى مشاهدات بكليب سلامات

طرحت مؤخرااللبنانية نانسي عجرم أحدث كليباتها الغنائية «سلامات» من خلال قناتها على موقع «يوتيوب»، وهي الأغنية التي صورتها بفكرة مختلفة، حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم ثم يهربون منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعًا لا يمتلكون أموالاً، وحقق الكليب اعلي نسب مشاهده ان اليوتيوب حيث اثني جمهور نانسي بفكره الكليب.

اغنيه «سلامات» ضمن ألبوم نانسي الجديد الذي يحمل اسم «نانسي 10» وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد علي وتوزيع هادي شرارة.