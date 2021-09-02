اليوم.. انطلاق حفلات نانسي عجرم وبهاء سلطان وشيرين عبدالوهاب

يستعد بعض نجوم الغناء العربي، لإحياء حفلات في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، الذي يشهد ختام حفلات صيف 2021، أبرزهم نانسي عجرم وبهاء سلطان ومحمد حماقي، وشيرين عبدالوهاب، وفرقة كايروكي.

نانسي عجرم وبهاء سلطان

ينطلق اليوم الخميس، حفل أسطوري واحد يجمع بين النجمين نانسي عجرم وبهاء سلطان، على المسرح الروماني بمارينا 2، ويعد ختامًا لحفلات المسرح لصيف هذا العام، الذي سبق وافتتح حفلاته الفنان تامر حسني منذ نحو أسبوعين، وتضمن أخريات لعدد من النجوم، أبرزهم الفنان الكبير محمد منير، وروبي.

محمد حماقي

روّج الفنان محمد حماقي، لحفله الثاني بصيف 2021، المقرر له يوم السبت المقبل، في غزالة باي بالساحل الشمالي، وشوّق جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ«انستجرام» بقوله: «حان وقت حفلة على الشاطئ، نراكم يوم السبت 4 سبتمبر في غزالة باي، احجز تذاكرك الآن».

وأحيا محمد حماقي حفلا استثنائيا الأسبوع الماضي، بمدينة العلمين الجديدة، ويُعد حفله الجماهيري الأول بعد إطلاق عددا من أغاني ألبومه الجديد «يا فاتني» والتي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر «يوتيوب» والمنصات الإلكترونية.

شيرين عبدالوهاب

روّجت الفنانة شيرين عبدالوهاب، لحفلها المقبل في السعودية بحفلات صيف جدة، المقرر له اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، بقولها «أهلي وأحبائي في جدة وفي المملكة كلها، وحشتوني بجد من قلبي بعد طول غياب، على موعدنا بإذن الله».

ومن المقرر إقامة حفلا آخر شيرين السبت المقبل، وشوقت جمهورها ومتابعيها للحفل عبر «انستجرام»، قائلة: «موعدنا 4 سبتمبر، جاهزين يا أهل الدمام؟ وحشتوني».

كايروكي

تستعد فرقة كايروكي، لإحياء حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة، غدا الجمعة، حسب ما أعلنوا على صفحتهم الرسمية بـ«انستجرام» وقولهم: «جمهور كايروكي في الساحل واسكندرية وكل مكان نحب نعلن عن حفل كايروكي في الساحل الشمالي يوم الجمعة 3 - 9 في مدينة العلمين الجديدة».