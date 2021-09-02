نجوم الفن ينعون الفنان ماهر سليم: مع السلامة يا أبو قلب أبيض

تحولت صفحات نجوم الوسط الفني عبر مواقغ التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء بعد وفاة الفنان ماهر سليم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وقالت الفنانة وفاء عامر: «الفاتحة على رجل وفنان محترم جدا جدا وإنسان عظيم».

بينما قال الفنان محمود عامر: «اه يا وجع القلب، ماهر سليم البقاء لله والدوام لله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة».

وقالت بدرية طلبة: «مع السلامة يا أستاذ البقاء لله جنازة الفنان ماهر سليم الخميس 2 سبتمبر بمسجد السيدة نفيسة ظهرا».

ونعاه إيهاب فهمي قائلا: «مع السلامة يا أبو قلب أبيض، مع السلامة يا غالي، في جنة الخلد يا أستاذ.. الأستاذ ماهر سليم في ذمه الله».

وقالت نشوي مصطفى: «الزميل العزيز ماهر سليم ألف رحمة ونور - دعواتكم بالرحمة والمغفرة كان خلوق وطيب أوي ربنا يسعدك في الجنة يا ماهر مع السلامة».

وبينما قال محمد جمعة: «أشهد الله أنك كنت نعم الأخ ونعم الصديق، الفنان ماهر سليم في رحاب الله نسألكم الدعاء».

وفاة ماهر سليم

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، عن وفاة الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «مكرم»: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأوضح عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جنازة الفنان ماهر سليم ستقام ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.