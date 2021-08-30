حدث ليلاً: تحذير من البنك الأهلي.. وشقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على شائعة وفاتها

تقدم «الوطن»، لقرائها خدمة «حدث ليلا»، وهو ملخص لأبرز ما تم نشره على الموقع الإلكتروني للجريدة خلال مساء يوم الأحد 29 أغسسطس 2021، وجاءت كالتالي:

البنك الأهلي يصدر تحذير لعملائه

جدد البنك الأهلي المصري، تحذيراته للعملاء من أنواع مختلفة للاحتيال والنصب، وذلك بعد سرقة أرصدة من حسابات عملاء أحد البنوك العاملة داخل مصر خلال الفترة الماضية، وحذر البنك الأهلي المصري، العملاء، من مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية أو الأرقام السرية مع أحد عبر آية وسائل اتصال، كما حذر عملائه، من خلال رسالة عبر الهاتف المحمول، من فتح الروابط الإلكترونية غير الموثوق فيها.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على شائعة وفاتها

هاجم وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ما تم تداوله على بعض الصفحات عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية حول وفاة شقيقته، معلقا عبر صفحته على «فيس بوك»: «حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان».

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز سافرت منذ أيام إلى سويسرا لاستكمال رحلة علاجها هناك، بعد شهر قضته في أحد المستشفيات الخاصة، أجرت فيه عملية جراحية فاشلة وتدخل الأطباء لإنفاذ حياتها، لتشهد حالتها استقرارا ملحوظا لتغادر المستشفي وتقضي 4 أيام في منزلها برفقه طاقم طبي، وتفاجئ الجميع بسفرها المفاجئ لسويسرا حيث تم نقلها بطائرة طبية مجهزة لاستكمال علاجها بالخارج.

الصحة تعلن تسجيل 255 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 432 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 238249 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 255 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

تفاصيل خطف طفل من أحضان أمه بالغربية في وضح النهار

سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على العشرات من أقارب أسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيري، في نهاية العقد الأول من عمره، بعد اختطافه في وضح النهار علي أيدي ملثمين مجهولين يستقلون سيارة ملاكي بالمحلة الكبرى، بالقوة من أحضان والدته، والتي تعرضت للسحل أرضا لعدة أمتار أثناء منعها اختطاف طفلها من جانب مجهولين مسلحين، وكشف مسئول أمني بمديرية أمن الغربية مساء أمس الأحد، أن ضباط مباحث الجنائية تمكنت من تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة في واقعة اختطاف طفل في المحلة على أيدي مجهولين.

وتابع المسئول الأمني، أن مجهولون خطفوا طفلا يدعي زياد أحمد البحيري من والدته بالطريق الدائرى بالمحلة الكبرى، من أمام محل تجاري، وأنه تم تحديد رقم سيارة الخاطفين والتي تحمل لوحات «د/و/ق/1264»، والتي اتجهت إلى طريق قرى (الدواخلية _ الجابرية _ العامرية _ السجاعية).

سلطات نيوزيلندا تعلن وفاة امرأة بعد تلقيها «لقاح فايزر»

أعلنت السطات في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، وفاة امرأة، عقب تلقيها لقاح «فايزر» الأمريكي ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية خلال بيان إن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كورونا، اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح.