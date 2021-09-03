الأرصاد: شبورة وأمطار خفيفة الأسبوع المقبل على السواحل الشمالية

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة منخفضة هذه الأيام، عن بداية شهر أغسطس، مشيرًا إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة.

وأوضح «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، في برنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن نسبة الرطوبة تصل في القاهرة لـ90% وتتجاوز هذه النسبة على السواحل الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

وأشار «شاهين»، أنه من المتوقع حدوث انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة، بداية من يوم الأحد القادم، متوقعًا أن تصل درجة الحرارة في القاهرة لـ33 درجة، مؤكدًا أن تقدم أيام شهر سبتمبر سيواكبه انخفاض لدرجات الحرارة لتكون في معدلاتها الطبيعية.

وتوقع حدوث انخفاض في نسب الرطوبة بشكل تدريجي، مؤكدا أن الأجواء ستبدأ في التغيير، وستظهر الشبورة المائية خلال الأيام القادمة، مشيرًا لوجود فرص لسقوط الأمطار على أماكن متفرقة من البلاد، مؤكدًا أن بعض المناطق ستشهد سقوط أمطار في هذه الأيام، منها جنوب سيناء وجنوب البلاد، متوقعًا سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية بداية من الأسبوع القادم.

تحذيرات من نشاط الرياح وارتفاع موج البحر

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت في بيان لها من نشاط حركة الرياح على مسطح البحر المتوسط، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن سرعات الرياح تتراوح بين 15 إلى 20 عقدة، وترتفع على أثرها الأمواج لتصل إلى مترين.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، وعلى أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى 2.5 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج به ما بين 2 : 2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.