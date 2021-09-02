الأرصاد تحذر: الفاصل المداري يعود من جديد.. وأمطار خلال الأيام المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الفاصل المداري يتقدم من جديد شمالًا ليصل إلى جنوب البلاد مرة أخرى خلال فصل الصيف.

الفاصل المداري يتقدم من جديد ليصل جنوب البلاد

وفسرت الهيئة العامة للأرصاد تقدم الفاصل المداري بأنه عبارة عن كتلة جنوبية رطبة تؤثر على مناطق من جنوب الصعيد والمجري الملاحي وسلاسل جبال البحر الأحمر، مكونًا سحبًا متوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة تزداد قوته خلال الأيام المقبلة.

طقس الغد حار رطب على القاهرة الكبرى

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن تفاصيل حالة الطقس، غدًا الجمعة، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشهد البلاد ليلًا طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع كذلك أن تتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا، فضلًا عن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 17

نويبع 36 29

طابا 36 25

كاترين 37 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

إدفو 42 27

أبو سمبل 44 26

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26