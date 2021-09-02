«الأرصاد» تكشف موعد بداية موسم أمطار الخريف.. «فيديو»

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن نسمات الليل والساعات الأولى من الصباح بدأت تلطف الإحساس بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة، ومن المتوقع بداية من يوم الأحد المقبل تحسن الأحوال الجوية، لافتةً إلى أن فرص سقوط الأمطار ستبدأ من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، وستكون من خفيفة جدا على جنوب سيناء وبعض مناطق جنوب البلاد، ومع منتصف الأسبوع المقبل سنشهد أمطارا على السواحل الشمالية للبلاد والإسكندرية ومطروح، وهو ما سيعتبر بداية موسم الأمطار في خريف هذا العام.

تحسن في الأحوال الجوية

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، «درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة وستصل إلى 33 درجة بداية من الأحد المقبل، وسنشعر بالتحسن في الأحوال الجوية مع نشاط في الرياح ووجود بعض السحب في فترات الصباح الباكر».

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: «وجود السحب يؤخر سطوع الشمس وهو ما يقلل الإحساس بدرجات الحرارة، لكن فترة الظهيرة -حتى الآن- مازالت حارة، لكن بداية من يوم الأحد المقبل ستقل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وستتغير الأحوال الجوية».

درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

وأوضحت أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية قليلا، والخريف سيستمر حتى 21 ديسمبر، حيث سيبدأ الشتاء، كما سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع سقوط أمطار على مختلف المناطق وبخاصة أن الخريف يعتبر فصل السيول، حيث يؤثر منخفض السودان على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.