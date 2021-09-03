وفاة عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع سكر جرجا في سوهاج

لقي عامل بمصنع سكر جرجا جنوب محافظة سوهاج، مصرعه صعقا بالكهرباء إثر ملامسة أحد الأسلاك العارية أثناء استخدامه ماكينة تقطيع المعادن بالمصنع، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد أن طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود إشارة من المستشفى العام بوصول «عامر.ع.م»، 55 سنة، عامل بمصنع سكر جرجا الكائن دائرة القسم، إلى مستشفى جرجا العام ويقيم دائرة مركز جرجا، جثة هامدة، إثر صعق كهربائي.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث القسم، وبسؤال شقيقه «علي. ع. م»، 59 سنة، فني بالمصنع ويقيم بدائرة المركز، و«عبد الرحيم. م. ا»، 55 سنة، مدير العلاقات العامة بالمصنع، ويقيم بالمدينة السكنية الخاصة بالمصنع دائرة القسم، قررا بأنه أثناء قيام المذكور بصيانة بعض المعدات بالمصنع بإستخدام ماكينة قطع المعادن «صاروخ»، لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة.