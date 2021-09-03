بداية من السبت.. قطع المياه عن 3 مناطق في أشمون لمدة 4 أيام

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن شركة المياه بالمنوفية، ستقوم بقطع المياه عن مناطق «شارع الجلاء - كفر زلابية - شارع الشهداء» بمدينة أشمون، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً، وذلك بدءا من غدٍ السبت ثم الأحد والإثنين والثلاثاء.

استكمال أعمال الإحلال والتجديد

وأرجعت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، في بيان صادر عنها اليوم، أسباب انقطاع المياه إلى استكمال أعمال الإحلال والتجديد وربط الشوارع الفرعية على الخطوط الجديدة.

توفير كميات المياه المناسبة اللازمة

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.