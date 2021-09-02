تطبيق مخالفات الملصق الإلكتروني بعد أيام.. العقوبات والرسوم في القانون

بدأ العد التنازلي لتطبيق تعديل قانون المرور والخاص بتفعيل عقوبات الملصق الإلكتروني، وبموجب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية سيتمّ تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تمّ العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته بدءا من يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري، وتصل العقوبات حال تفعيل هذا القانون إلى الحبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

قانون المرور الجديد.. خطوات تنقذك من دفع غرامة الملصق الإلكتروني

ووفقًا للمدة الزمنية المتبقية على تطبيق القانون يجب على مالكي السيارات بمختلف أنواعها التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك لتفادي العقوبات الواردة فى تعديلات قانون المرور .ويتم تركيب الملصق الإلكتروني مقابل دفع رسوم تقدر بنحو 75 جنيهًا، ويشترط أن تكون رخصة السيارة سارية عند تركيب الملصق الإلكتروني.

أهداف تركيب الملصق الإلكتروني

1- رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها، وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزي.

2- التعرف على المركبات التى إنتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

3- يتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً يمكن من خلاله التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

4- التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم وإستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة (المرور على الطرق – الانتظار...وغيرها) دون توقف ويتمّ إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم) .

عقوبات مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

1- تسحب الجهات المعنية التابعة لوزارة الداخلية ترخيص السيارة لمدة بحد أدنى شهر وحد أقصى 3 أشهر.

2- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر لمالك السيارة، وغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه.