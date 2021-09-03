الصحة: وصول الدفعة الثانية من لقاح جونسون اند جونسون غدا

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر أن تصل غدا السبت، الدفعة الثانية من لقاح جونسون آند جونسون، «عبارة عن جرعة واحدة، تم تخصيصه لأغراض السفر، والمواطنين المسجلين في موقع لقاح كورونا فئة المسافرين»، موضحة أن اللقاح جرعة واحدة ومعتمد في الدول الخارجية، حيث طمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، موضحة «أنّ جميعها فعّال وآمن ولا داعٍ للخوف أو التوتر من أي لقاح».

لقاح جونسون اند جونسون لأغراض السفر

وأشارت وزارة الصحة إلي أن إجمالي عدد اللقاحات المنتظر وصولها إلى مصر في الشحنة الجديدة، يصل إلى 525 ألفا و600 جرعة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة، للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين والمعتمد بشكل كبير في معظم دول العالم وأيضا اللقاحات لجميع أفراد الشعب.

مصر تستعد لاستقبال لقاح فايزر

وأوضحت الصحة: أنه خلال شهر سبتمبر الجاري تستعد لاستقبال لقاحات متنوعة وعلى رأسها الشحنة الأولي من لقاح فايز الأمريكي، حيث أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، مؤكدة أن الأعراض الجانبية الخاصة بلقاح فايزر فى مصر، تتمثل فى: ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة وهناك بعض المواطنين تظهر عليهم أعراض كتنميل مكان التطعيم أو تكسير في العضلات وكلها أعراض بسيطة تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، مشيرة إلي أن لقاح فايزر مثله مثل باقي اللقاحات له أعراض جانبية

وتابعت: «أن الشحنة الجديدة من لقاحات جونسون اند جونسون، وفايزر ومودرنا ستصل مصر خلال الشهر الجاري، وسيجري تخصيصها لأغراض السفر»، مشيرة إلى أنه سيتم تقليل المدة الزمنية بين جرعتي لقاح استرازينكا لأربع أسابيع بعد أن كانت 3 أشهر، داعية المواطنين مجددا لحجز اللقاح من خلال موقع حجز لقاح كورونا في مصر.