لقاح فايزر فى مصر.. 61 ثلاجة لحفظه وأولى الشحنات تضم 261 ألف جرعة

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لاستقبال أولى شحنات لقاح فايزر في مصر، موضحا أن أولى شحنات لقاح فايزر فى مصر تصل إلى 261 ألف جرعة، حيث أن هناك ثلاجات مخصصة لاستقبالهم بالتعاون مع منظمة اليونسيف يصل عددها إلى 61 ثلاجة نظرا لأنه يحتاج إلى درجة حرارة معينة لحفظة تختلف عن باقي اللقاحات الموجودة كلقاح جونسون اند جونسون ولقاح استرازينكا وسينوفارم.

لقاح فايزر فى مصر: جرعتين يفصل بينهم 21 يوما

وأضاف المصدر فى تصريح لـ«الوطن»: أن لقاح فايزر فى مصر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، لافتا إلى أنه بشأن الأعراض الجانبية الخاصة بلقاح فايزر فى مصر، فإن جميع لقاحات كورونا لها أعراض جانبية وهى رد فعل طبيعي للجهاز المناعى وتتمثل فى: ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة وهناك بعض المواطنين تظهر عليهم أعراض كتنميل مكان التطعيم أو تكسير في العضلات وكلها أعراض بسيطة تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وتابع: أنه على المواطنين سرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس ومساعدة الدولة فى تنفيذ خطتها لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة خطر الموجة الرابعة، قائلا: «كلما زاد معدل المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا كلما قل معدلات الوفيات وكانت الإصابات بسيطة ومتوسطة».

وفي سياق متصل، وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة إلى المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس، مؤكدة أهمية التدابير الصحية حتى فى حال أخذ اللقاح، وأن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس بل أنها تخفف الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة وشديدة الخطورة.

بينما كشفت تقارير وزارة الصحة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة في بيان رسمي عن أن تحديث بروتكول علاج كورونا جاء بسبب تحورات الفيروس والرغبة فى ارتفاع معدلات الشفاء بالتزامن مع الموجة الرابعة.