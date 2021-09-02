شحنة جديدة من «جونسون آند جونسون» تصل مصر السبت.. أكثر من 500 ألف جرعة

تترقب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وصول الدفعة الثانية من لقاح جونسون آند جونسون السبت المقبل، حيث ذكرت الهيئة في بيان مقتضب عنها قبل قليل، أنّ إجمالي عدد اللقاحات المنتظر وصولها إلى مصر في الشحنة الجديدة، يصل إلى 525 ألفا و600 جرعة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة، للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع أفراد الشعب.

لا داع للخوف من أي لقاح.. جميعها «آمن»

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة، وجرى تخصيصه لأغراض السفر، كما طمأنت المواطنين بشأن لقاحات كورونا، موضحة أنّ جميعها فعّال وآمن ولا داعٍ للخوف أو التوتر من أي لقاح.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للحصول على اللقاح والحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر.

توقعات بارتفاع أعداد إصابات كورونا منتصف سبتمبر 2021

وتوقعت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر منتصف الشهر الحالي، وطالبت المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين للوقاية من الفيروس، وأكدت أنّ اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي بعد خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات أمس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239886 حتى اليوم.