كل ما تريد معرفته عن كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بورسعيد

تأسست كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بورسعيد باسم كلية «رياض الأطفال»، عام 2007 بمقتضى القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2007 وبدأت الدراسة بها فى العام الجامعي 2008/ 2009 .

تسعي كلية التربية للطفولة المبكرة إلى الإرتقاء بالبحث العلمى، وتوظيف نتائجه، وخدمة المجتمع فى مجال الطفولة من خلال مراكزها ووحداتها ذات الطابع الخاص فى إطار العادات والقيم المجتمعية.

أقسام كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد

تضم كلية التربية للطفولة المبكرة أقسام العلوم الأساسية والنفسية والتربوية بالإضافة إلى الدراسات العليا، ويوجد بالكلية عدد الأجهزة البحثية والتدريسية ومكتبة رقمية كما تقوم أيضاً بتنظيم دورات تدريبية، ندوات، ومحاضرات هادفة إلى رفع مستوى المهارات العلمية والفنية لدى منسوبي الكلية والمهتمين بدراسة التربية للطفولة المبكرة.

نظام الدراسة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد

تمنح الكلية الدرجات العلمية للبكالوريوس في التربية للطفولة المبكرة بعد أربع سنوات بنظام الساعات المعتمدة وبها برامج متنوعة وتمنح الكلية درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى أقسام التربية للطفولة المبكرة.

أهداف كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد

تسعى كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد إلى تحقيق أهداف على مراحل زمنية محددة ومن بين تلك الأهداف:

تحسين الهيكل الادارى التنظيمى والموارد المالية بالكلية.

تطوير نظم واليات دعم الطلاب والخريجون وتشجيعهم على ممارسة الانشطة الطلابية وخدمة المجتمع

تطوير فرص التعليم والتعلم.

التنمية المستمرة لاداء وقدرات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات والعاملين بالكلية.

تفعيل التزام الكلية بقيم المصداقية والاخلاقيات فى جميع الممارسات.

تطوير أداء الطلبة فى مجال البحث العلمى وخدمة المجتمع وسوق العمل.

التطوير المستمر للبرامج التعليمية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا فى ضوء المعايير الأكاديمية المرجعية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.

التقويم المؤسسى والتقويم المستمر للفاعلية التعليمية.

الخطة الإستراتيجية لكلية التربية للطفولة المبكرة

تهدف كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد إلى البناء البشري السوى السليم وتنمية أفراد المجتمع تنمية مستدامة من خلال تخريج معلم / معلمة، كفء معد إعداداً علمياً يسهم فى التنمية البشرية ملماً بفلسفة تهيئة المعلم المبنية على النظريات والبحوث الخاصة بنمو الطفل وكذلك النظريات الخاصة بالتنشئة والتربية والتعلم .

يعمل خريج الكلية على مساعدة الأطفال على النمو السوى المتكامل .. التعلم الذاتى المستقل والمستمر والرعاية المناسبة فى جميع المجالات التى يحتاجها الطفل، ويتعامل مع الأطفال بكفاءة وقدرة عل بناء البشر من الأطفال بناءاً سوياً متكاملاً قادراً على حل مشاكله والتعامل باحترام مع المختلفين عنه ومعه بشكل سوى، فضلا عن كونه كفء فى استخدام مهارات الملاحظة وأدوات التقييم وتقنيات التوثيق فى تقييم وتقويم نمو الأطفال وتطورهم، إلى جانب الكفاءة في استخدام مهارات التخاطب مع الآخرين وتوجيه سلوك الأطفال، ويعمل على النمو المهنى الدائم القادر على التصميم واستخدام الأنشطة المناسبة لتطوير الأطفال فى كافة النواحى المنهجية، و لديه الكفاءة فى تصميم البيئة الملائمة لنمو وتعلم الأطفال ولديه القدرة على اختيار الأدوات والمعدات المناسبة وكذلك يمتلك مهارة تصميم المواد الملائمة للعملية التعليمية .

مصروفات كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد

تختلف مصروفات كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد حسب القسم والسنة الدراسية حيث أن الحد الأقصى للمصروفات هو 800 جنيها،

ومن المقرر أن يجتمع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة بورسعيد الأسبوع المقبل لتحديد المصروفات الدراسية، كما من المتوقع أن تظل المصروفات الدراسية كما هي دون زيادات، بخلاف البرامج الخاصة بالكلية فأن المصروفات ترتفع بها وفقا للائحة الكلية.

توقعات تنسيق كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد 2021

وعن توقعات تنسيق كلية التربية للطفولة المبكرة 2021 علمي رياضة، وعلوم وأدبي من المقرر أن تعلنها الكلية عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن تنخفض وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة 2021، ووفقا لما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ويختلف تنسيق الكليات في مختلف الجامعات.