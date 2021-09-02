نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022.. تُعلن إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 /2022، لذا بدأ العديد من أولياء الأمور يتساءلون عن موعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 في القاهرة.

وبحسب مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، فإن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي ستعلن خلال أيام، موضحاً الانتهاء من إعداد أسماء الطلاب المقبولين وتوزيعهم على المدارس.

تعرف على كيفية الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مؤكداً أن موقع المديرية يوفر الكثير من المعلومات عن جميع المدارس المتاحة بالمحافظة، وأنواع الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

ضرورة طباعة استمارة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

وتابع المصدر، أنه يجب على الطلاب طباعة استمارة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة، مشدداً على ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، حسبما شددت المديرية على جميع الإدارات التعليمية.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 خضع لعدد من الشروط التي تتمثل في السن والمنطقة السكنية واستيفاء جميع الأوراق المطلوبة، مشيراً إلى أن المديرية حرصت على تدريب جميع المعلمين على طرق التعلم الحديثة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث تم التأكيد على جميع المديريات بضرورة إعداد قاعدة بيانات أساسية تشمل جميع المعلمين الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا، مشيرة إلى أنه في حالة رفض الحصول على لقاح كورونا يمنع المعلم من دخول المدرسة ولن يُسمح له التوقيع في كشف الحضور والانصراف.