ظهرت المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق الجامعات 2021، والتي كانت مفاجئة بالنسبة للكثيرين، خاصة مع وجود أماكن فارغة في كليات القمة بالمرحلة الثانية، ولكن في التوقيت ذاته، بدأ الطلاب البحث عن تنسيق بعض الكليات الخاصة، وبينها تنسيق كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات لعام 2021، فضلا عن معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم.

ومع ظهور المرحلة الأولى من تنسيق 2021، نوضح في السطور التالية تنسيق كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

مصاريف كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات لعام 2021

بحسب الموقع الرسمي لـ جامعة السادت، يبلغ رسم قيد لأول مرة قيمة 1500 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 23 ألفا و549 جنيها ، أما بالنسبة للمصروفات السنوية الدراسية للمعاهد والكليات فتقدر بـ3000 دولار امريكي أي 47 ألف جنيه مصري.

تنسيق كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات لعام 2021

يشترط لقيد الطالب لنيل درجة بكالوريوس «التربية للطفولة المبكرة» في إحدى برامجها المختلفة ما يلي:

- أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية بنجاح.

- أن يكون لائق طبيا بما يثبت قدرته على متابعة الدراسة النظرية والعلمية في الكلية.

- أن يكون متفرغا للدراسة.

- الحصول على المجموع الذي يحدده التنسيق للقبول بالكلية.

عنوان كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات

يقع مقر الجامعة بمدينة السادات، محافظة المنوفية، الكيلو 93 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ولمدينة السادات خطوط مواصلات برية بكل المواقف الرسمية بالمحافظات.

أما عن البريد الإلكتروني فهو info@fop.usc.edu.eg.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات

- يتم قيد الطلاب بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات بعد استيفاء أوراقه وأداء الكشف الطبي والاختبار الشخصي، وأداء الرسوم المقررة وتحديد موقف الطالب من التجنيد.

- يكون لكل طالب في الكلية ملفا يضم الأوراق المتعلقة به، خاصة ما يلي: