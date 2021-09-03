خلال ساعات.. انطلاق أولى الرحلات بين مصر والكويت «بعد توقف عام»

تنطلق خلال ساعات أولى الرحلات بين مصر والكويت، بعد فتح المجال الجوى بين البلدين عقب فترة توقف دامت لأكثر من عام بسبب جائحة «كورونا».

وكان الدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، أرسل مساء أمس، خطابا إلى يوسف سليمان الفوزان، مدير عام الطيران المدنى الكويتى، حدد فيه السعة التشغيلية لشركات الطيران المصرية التى ستنقل الركاب بين مصر والكويت وفقا للسعة المقعدية التى حددتها السلطات الكويتية للجانب المصرى والمحددة بـ781 راكبا يوميا.

7 شركات طيران مصرية تنقل الركاب

وأوضح نوير، أن هناك 7 شركات طيران مصرية ستقوم بنقل السعة المقعدية المخصصة لمصر من الركاب وهى شركات: مصر للطيران وإيركايرو والنيل للطيران والمصرية العالمية وفلاى ايجيبت والعربية -مصر ونسما.

وأشار نوير خلال الخطاب إلى السعة المقعدية التى ستنقلها شركات الطيران المصرية خلال أيام الأسبوع، موضحا أن شركة مصر للطيران ستنقل يوم السبت 440 راكب عبر رحلتين جويتين فيما ستنقل شركة المصرية العالمية فى ذات اليوم 171 راكبا وشركة العربية - مصر 170 راكبا، أما فى يوم الأحد فستنقل شركة مصر للطيران 440 راكب عبر رحلتين جويتين.

فيما ستنقل فى ذات اليوم شركة النيل 113 راكب وشركة فلاى ايجيبت 114 راكب وشركة نسما 114 راكب أيضا، وبخصوص يوم الاثنين فستنقل شركة مصر للطيران 440 راكب، كما تنقل شركة اير كايرو 114 راكب وشركة المصرية العالمية 114 راكب وشركة نسمة للطيران 113 راكب.

مصر للطيران تنقل 440 ركب يوميا عبر رحلتين

وتابع، أنه بشأن جدول التشغيل خلال يوم الثلاثاء من كل أسبوع فستنقل شركة مصر للطيران 440 راكبا فيما ستنقل شركة النيل 171 راكبا وشركة فلاى ايجيبت 170 راكبا ، أما يوم الأربعاء فستنقل شركة مصر للطيران حصتها الثابتة الـ440 راكبا يوميا وشركة النيل 114 راكبا وفلاى ايجيبت 113 ركبا والعربية مصر 114 راكبا ، وفى يوم الخميس ستنقل مصر للطيران 440 راكبا وشركة اير كايرو 171 راكبا وشركة نسما 170 راكبا، وفى يوم الجمعة تنقل مصر للطيران 440 راكبا وشركة ايركايرو 114 راكبا والمصرية العالمية 114 راكبا، وشركة العربية - مصر 113 راكبا.

يشار إلى أن عدد شركات الطيران العاملة على نقل الركاب بين مصر والكويت والعكس تبلغ نحو 9 شركات، 7 من الجانب المصرى و2 من الجانب الكويتى هما شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة الجزيرة للطيران.