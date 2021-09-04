الأرصاد: الخريف يبدأ في النصف الثاني من سبتمبر ولا عودة لارتفاع الحرارة

تستعد مصر لدخول فصل الخريف، خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي وملحوظ في معظم محافظات مصر، حيث تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك على القاهرة الجيزة، وتصل إلى 28 درجة في محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي.

انخفاض الحرارة ابتداء من يوم الجمعة المقبل لتصل إلى 33 درجة

وقال مصدر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من يوم الجمعة المقبل، لتنخفض 5 درجات مئوية، وتصل إلى 33 درجة بعد الارتفاع الذي شهدته محافظات مصر خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه مع بداية فصل الخريف لا تتوقع الأرصاد عودة ارتفاع الحرارة مرة ثانية، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

تعرف علي درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة حرارة الأحد:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة حرارة الاثنين

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.