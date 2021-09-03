ندوات توعوية للعاملين بمياه الجيزة بالتعاون مع الأزهر

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، إن إدارة التوعية بالشركة نفذت سلسلة من الندوات التوعوية للعاملين بمواقع الشركة، بالتعاون مع منطقة وعظ الجيزة حول أهمية الإخلاص والتفاني في العمل ودوره في الحفاظ علي المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.

الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته

وأكد «بدوي»، حرص الشركة على المشاركة الفعالة والإيجابية في تطبيق الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة كالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.

التوعية بأهمية الحفاظ علي المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة

وأشارت الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لهان اليوم، إلى أن تلك الندوات التي شارك بها وعاظ الأزهر الشريف بالجيزة، تناولت توعية العاملين في الشركة بأهمية إتقان العمل والإخلاص فيه، وتطوير الذات، وتقبل الآراء والحرص على تصويب الأخطاء، والتي هي من أهم أسباب النجاح في العمل، بالإضافة إلي التوعية بأهمية الحفاظ علي المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة كون الحفاظ عليها واجب ديني ووطني.

أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها

وقال البيان إنه استكمالا للجهود التوعوية، قام فريق التوعية بالشركة بتوعية العاملين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

جدير بالذكر،أن الشركة مستمرة في تنفيذ جهودها التوعوية والتي تستهدف كافة فئات المجتمع من جمهور العملاء والعاملين بالشركة بنطاق محافظة الجيزة إيماناً بأهمية الدور التوعوي في تقدم ونهضة المجتمع، فيما قامت إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ قافلة مائية شاملة بقرية الأخصاص التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة منشأة القناطر.

وقدم فريق التوعية مجموعة من الأنشطة التوعوية والتي تحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وعدم إهدار المياه في رشها بالشوارع وغسيل السيارات وكذلك عدم ترك الحنفيات مفتوحة والتالفة بدون إصلاحها،