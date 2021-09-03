مع رفع الرايات الحمراء.. تزاحم على شواطئ الإسكندرية في«الويك إند»

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، تزاحما شديدا على الشواطئ حيث توافد المصطافون على المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم، للاستحمام في البحر خاصة مع موجه الحر التي تشهدها باقي المحافظات المجاورة، ونشاط الرياح داخل المدينة الساحلية وانخفاض نسبة الرطوبة.

نشاط الرياح على شواطئ الإسكندرية

وسجلت حالة بحر الإسكندرية اليوم، ارتفاعا ملحوظا فى حركة الأمواج مع رياح متوسطة وصلت سرعتها إلى 24 كليو متر في الساعة مع إنتشار المنتقذين وعمال الأبراج ورفع الرايات الحمراء علي شواطئ الإسكندرية.

وشددت الإدارة المركزية على جميع المصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات عمال الأبراج والمنقذين فى تحديد المسافات الآمنة للسباحة، وذلك لمنع لحدوث أى حالات غرق في الشواطئ مع التزاحم اليومي للزوار داخل الشاطئ.

سياحة الإسكندرية تطالب الإبلاغ عن اى مخالفات

ونشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية كافة وسائل التواصل معها من أجل استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم، حيال اى مخالفات من قبل مستأجري الشواطئ، ودفع أى مبالغ مالية زيادة أو الاجبار على دفع إكرامية لعمال الشواطئ.

سياحة الإسكندرية تحذر مستأجري الشواطئ

فيما تستمر حملات إدارة السياحة والمصايف بجميع الشواطئ العامة والخدمة لمن يطلبها والسياحة، من أجل منع اى مخالفات في الشواطئ ، وذلك بعد إغلاق أحد الشواطئ بسبب مخالفته التعليمات والتعدي على موظفي السياحة أثناء ضبط عدد من المخالفات من قبل المستأجر وتحرير محضرا ضد المخالفين في الشواطئ.