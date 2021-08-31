تحصيل 265 ألف جنيه غرامات على شواطئ إسكندرية.. تعرف على الأسباب

اعلن اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن فرض غرامات بإجمالي 265 ألف جنيه، تمثلت في 144 ألف جنيه على معظم الشواطئ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها محافظة الإسكندرية، بشأن تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى 121 ألف جنيه غرامات لأسباب أخرى.

أسباب فرض غرامات على شواطئ الإسكندرية

وعرض «جمال» تقريراً مفصلاً على اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن مخالفات بعض شواطئ الإسكندرية، التي جاءت نتيجة فرض الإكراميات، وسوء معاملة الجمهور، وانخفاض مستوى نظافة دورات المياه.

وبالعرض على المحافظ، تم توقيع الغرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة خلال شهرى يوليو وأغسطس، وهي شاطئ «طاحونة المندرة» السياحي، غرامة وقدرها 21 ألف جنيه، نظير فرض إكراميات بشكل متكرر وإحداث ضوضاء ناتجة عن تشغيل D.J ونزول البحر ليلاً، وشاطئ «وانلي» المميز، غرامة وقدرها 7 آلاف جنيه، نظير إحداث ضوضاء، ناتجة عن تشغيل D.J ونزول البحر ليلاً.

وتم فرض غرامة قدرها 25 ألف جنيه، على شاطئ «جزيرة الدهب» السياحي، نظير فرض إكراميات بشكل متكرر، إضافة إلى توقيع غرامة على شاطئ «إدوارد الخراط»، قدرها 5 آلاف جنيه، نظير مخالفة الأسعار، وفرض إكراميات، وتم غلق الشاطئ لاحقاً، وتغريم شاطئ «السرايا»، تشغيل ليلي، غرامة وقدرها 20 ألف جنيه، نظير مخالفة للأسعار، وفرض إكراميات بشكل متكرر.

كما تم توقيع غرامة على شاطئ «محمود سعيد السياحي»، قدرها 13 الف جنيه، نظير تشغيل ألعاب كهربائية وفرض إكراميات، وشاطئ «بليس 1» المميز، غرامة قدرها 25 الف جنيه، نظير فرض إكراميات بشكل متكرر، وتغريم شاطئ «البيطاش» المميز، 10 آلاف جنيه، نظير فرض إكراميات بشكل متكرر، وشاطئ إسكندرية الغربي غرامة وقدرها 5 آلاف جنيه، نظير فرض إكراميات.

شكاوى المواطنين ساعدت في فرض الغرامات على شواطئ الإسكندرية

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن نشر تلك الغرامات للتأكيد على قيامها بدورها الرقابي، الذي يستهدف في المقام الأول الإصرار على تحسين مستوى الخدمة على الشواطئ، ومحاسبة من يخالف بنود التعاقد في هذا الشأن، مشيراً إلى أن تفاعل المواطنين وإيجابيتهم في التواصل مع الإدارة للتقدم بالشكاوى ضد الشواطئ المخالفة، قد تلعب دوراً كبيراً في الوصول السريع لمواقع تلك المخالفات، واتخاذ الاجراءات الحاسمة ضد المسئولين عنها.

تكرار الغرامات يتبعه فسخ التعاقد مع مستأجري شواطئ الإسكندرية

وأوضح «رشاد» أنه بتكرار المخالفات، يجوز للإدارة المركزية للسياحة والمصايف فسخ التعاقد مع المستأجر، ومصادرة التأمين النهائي له، وحرمانه من دخول أية مزايدات تتبع محافظة الإسكندرية، مؤكداً أن إعلان الغرامات لتكون رسالة لكافة مستأجري الشواطئ لإعادة تقييم أوضاعهم وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم.