أبرزها «الإكراميات».. خطوات تقديم شكوى ضد مخالفات شواطئ إسكندرية

برز إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن انخفاض معدل «آفة فرض الإكرامية» بشكل ملحوظ في شواطئ الإسكندرية، بفضل عدم انصياع الرواد، والإبلاغ الفوري على أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة، الأمر الذي مثل تشجيعاً لزائري الإسكندرية للتصدي لأي محاولات بلطجة، أو فرض إكراميات عليهم من قبل عمال الشواطئ.

وترصد «الوطن» خطوات تقديم شكوى ضد مخالفات الشواطئ بالإسكندرية، وذلك بعدما أكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن المصطافين يساعدون الإدارة من خلال البلاغ الفوري لضبط أي عمليات ابتزاز لهم، وذلك للعمل سوياً من أجل قضاء مصيف مميز لجميع زائري الإسكندرية.

خطوات تقديم شكوى ضد مخالفات الشواطىء بالإسكندرية

- دعا رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع المواطنين إلى التمسك بحقوقهم وعدم ترك المستغلين، من خلال الاتصال على أرقام الشكاوى: «01289252668، 01270746490».

- تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي للإدارة: «www.catr.gov.eg»، حيث أنه يتم توجيه حملات تستهدف كل المناطق والأحياء مع استعدادها الكامل للتعامل مع شكاوى المواطنين واستفساراتهم.

- وأكدت مصايف الإسكندرية على المصطافين الانصياع إلى رغبة العمال في تحصيل الإكراميات، حرصاً على سلامة أسرهم، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يتم الاتصال الفوري بالإدارة، التي ترسل أحد مفتشيها، ويتم استعادة المبلغ للمصطافين، ويتم التعامل بعد ذلك مع العمال بالإنذار أو الفصل النهائي مع تحرير محاضر للمستأجر.

- ضرورة الإبلاغ عن الشكوى في توقيت حدوثها، وليس بعد عدة أيام، من أجل أخذ إجراء فوري مع المخالف.

تعامل فوري مع شكاوى المصطافين على شواطئ الإسكندرية

كما أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن الإدارة مستمرة في المرور اليومي علي رواد الشواطئ، للتأكد من الالتزام بأسعار تذاكر الدخول، وعدم دفع إكراميات وتحقيق الانضباط بالشواطئ، لافتاً إلى أنه في حال ورود أي شكوى من أحد متابعي الصفحة بفرض إكرامية، يتم التوجه الفوري من أجل التأكد من صحة البلاغ من عدمه، والتعامل على نتيجة ذلك.

أبرز شكاوى المصطافين على شواطئ الإسكندرية

- فرض الإكراميات.

- رفع سعر تذاكر الدخول إلى الشاطئ.

- فرض رسوم على الحمامات وغرف تغيير الملابس على الرغم من كونها كماليات ضمن قيمة التذكرة المدفوعة.

- وجود أشخاص يثيرون شغب أو معهم ممنوعات مثل الشيش أو الكحوليات أو الأسلحة البيضاء.