رسالة مبكية في وداع مريضة السرطان المنتحرة: «مقدرتش تقاوم الألم»

«مقدرتش تقاوم الألم، ربنا يعفو عنها ويكتب لها الجنة، صبرت طويلًا على شدة الألم»، رسالة مبكية كتبها أصدقاء وأقارب فتاة ثلاثينية تدعى «نجوى» مريضة سرطان، بعد انتحارها عن طريق إلقاء نفسها من الطابق السابع في منزل أسرتها بحدائق القبة، ما أثار تعاطف رواد منصات التواصل الاجتماعي معها بعدما تملكها اليأس والإحباط من شدة معاناتها من مرض السرطان اللعين، وانتحرت هربًا من شدة الألم بعد أن ساءت حالتها النفسية في الشهور الأخيرة في حياتها.

رواية أسرة الفتاة المنتحرة

استدعت النيابة العامة، أسرة مريضة السرطان المنتحرة في حدائق القبة لسماع أقوالها في الحادث، وأقرت أنها انتحرت بسبب دخولها في أزمة نفسية شديدة لمعاناتها من مرض السرطان، وأنهم كانوا يقدمون لها الدعم النفسي لكن شدة الألم ومعاناتها الشديدة من المرض اللعين دفعتها للانتحار، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان فتاة حدائق القبة لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

مريضة السرطان تنتحر

صعدت الفتاة «نجوى.م» البالغة من العمر 34 سنة، أعلى منزل أسرتها في حدائق القبة، وألقت بنفسها من الطابق السابع فسقطت على الأرض جثة هامدة في مشهد مؤلم أصاب أسرتها وجيرانها بحالة كبيرة من الحزن والحسرة، لأنهم كانوا يعرفون حجم معاناتها الكبيرة من المرض الذي دفعها للانتحار والتخلص من حياتها فكانت تقضي أغلب ساعات يومها تتألم من شدة مرض السرطان.

تهشم في الجمجمة

انتقل فريق أمني إلى مكان انتحار فتاة حدائق القبة، وناظر الفريق الجثمان، وتبين أن الفتاة كانت ترتدي ملابسها كاملة وأن جثمانها تعرض لإصابات بالغة وتهشم في الجمجمة ساهم في سرعة وفاتها في الحال عقب سقوطها على الأرض، وأن أسرتها فوجئت بسقوط الجثمان على الأرض وأنهم خرجوا عند سماع صوت ارتطام الجثمان بالأرض بقوة.