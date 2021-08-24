انتحار طفل شنقا في ظروف غامضة بقنا

انتحر طفل شنقا، منذ قليل، في ظروف غامضة، بقرية «الخوالد»، بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء، مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع طفل يدعى «رأفت ر ص»، 13 سنة، إثر قيامه بشنق نفسه بحبل داخل غرفة بمنزلهم الكائن بقرية الخوالد دائرة مركز شرطة أبوتشت.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمركز أبوتشت وفرضت كردونا أمنيا حول المنزل، وتم استدعاء مفتش صحة المركز، للكشف على الجثة، وقال مصدر أمني، إنه جاري استجواب أسرة الطفل وجمع التحريات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انتحاره، لافتا إلى ان التحريات الأولية تؤشر غلى مروره بحالة نفسية سيئة، وجاري تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.