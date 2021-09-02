هربت من آلام السرطان.. القصة الكاملة لانتحار فتاة في حدائق القبة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة حدائق القبة، حين قررت فتاة في العقد الرابع من عمرها التخلص من حياتها عن طريق إلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق السابع، هربًا من الآلام التي سكنت جسدها منذ إصابتها بمرض السرطان، الذي تسبب في سوء حالتها النفسية، خاصة خلال الفترة الأخيرة الماضية.

فتاة تنتحر بسبب آلام السرطان

وازدات الحالة النفسية للفتاة سوءًا، خلال الفترة الأخيرة، وقلت استجابتها للعلاج، وظلت تفكر في التخلص من حياتها حتى قررت الانتحار، وسقطت جثة هامدة غارقة في دمائها على الأرض وسط بركة من الدمائها.

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التصريح بدفن الفتاة المنتحرة بعد تشريحها

وعقب الحادث، سيطرت على الأهالي حالة من الذهول والحزن بعد مصرع الفتاة المنتحرة والمقيمة بدائرة قسم حدائق القبة، وأمرت النيابة العامة بدفن الفتاة بعد تشريحها لبيان أسباب الوفاة، فيما كلفت المباحث الجنائية مواصلت تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

حزن أهالي حدائق القبة على الفتاة المنتحرة

وكان أحد الأهالي قد أسرع لقسم شرطة حدائق القبة، للإبلاغ عن مصرع فتاة من سكان المنطقة وسقوطها من الطابق السابع جثة هامدة، وسط حال من الحزن الشديد، خاصة أن دمائها افترشت الشارع عقب سقوطها.

تحريات قوات الأمن

وأوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، الذين انتقلوا لمقر الواقعة على الفور، أن الفتاة المنتحرة كانت تعاني من مرض السرطان منذ فترة، وساءت حالتها النفسية في الأشهر الأخيرة الماضية وسيطرت عليها فكرة التخلص من حياتها حتى أقدمت على الانتحار.

نزيف وكسر في الجمجمة

وتبين بعد العثور على جثة الفتاة أنها مصابة بنزيف وكسر في عظام الجمجمة، بالإضافة لبعض الإصابات الأخرى في مناطق متفرقة من جسدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة، بجانب تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.