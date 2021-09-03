لليوم الثانى.. فيلم «ماكو» يتصدر إيرادات السينمات

لليوم الثاني على التوالي، تصدر فيلم «ماكو» قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية المعروضة بالسينمات، متجاوزا حاجز المليون جنيه، حيث أزاح فيلم «الإنس والنمس» للمركز الثاني بإيرادات قدرت بـ637 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

إيرادات فيلم «ماكو»

وحقق فيلم «ماكو» إجمالي إيرادات خلال أول يومين من طرحه في دور العرض السينمائي مليون و600 ألف جنيه.

ووفقا لتقرير الإيرادات اليومية، جاء في المركز الثالث فيلم «200 جنيه» الذي حقق 324 ألف جنيه، أما فيلم «موسى» جاء في المركز الرابع بإيرادات 317 ألف جنيه، بينما يستمر فيلم «العارف» في تحقيق إيرادات تصل لـ228 ألف جنيه.

بينما لم يحقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» سوى 93 ألف جنيه، بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم «مش أنا»، الذي يستمر في دور دور العرض السينمائي للأسبوع الـ11 على التوالي، محققا 49 ألف جنيه.

قصة وأبطال فيلم «ماكو»

أحداث فيلم «ماكو» مأخوذة عن أحداث حقيقية حول العبارة الغارقة «سالم إكسبريس» التي غرقت في البحر الأحمر عام 1991، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الغواصيين قرروا السفر إلى منطقة البحر الأحمر لتصوير فيلم تسجيلي عن العبارة الغارقة، ولكنهم يواجهوا تحديات لم تكن في الحسبان.

وواجه فيلم «ماكو» عدد من المشاكل بداية من اعتذار عدد من الفنانين من بينهم منة فضالي وقصى خوري، بالإضافة إلى تأجيل موعد عرضه أكثر من مرة بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على السينما.

الفيلم بطولة جماعية تضم: نيكولا معوض، ناهد السباعي، عمرو وهبة، منذر رياحنة، محمد مهران وسارة الشامي، تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي.

كما تعرض عدد من الفنانين إلى إصابات خلال تصوير الفيلم، منهم الفنانة ناهد السباعي التي تعرضت لاختناق أثناء تصوير أحد مشاهدها تحت الماء.