بـ547 ألف جنيه.. فيلم «ماكو» يتصدر إيرادات السينمات فى أول أيام عرضه

تصدر فيلم «ماكو» إيرادات الأفلام فى دور العرض السينمائى، بتحقيق ما يقرب من 547 ألف جنيه أمس، «اليوم الأول لعرضه»، حسبما أكد الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «ماكو»

تدور قصة الفيلم الأساسية حول 8 أشخاص في إطار تشويقي اجتماعي بعد أن قرروا السفر إلى البحر الأحمر لعمل فيلم تسجيلي عن إحدى العبارات الغارقة لتتوالي الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق، ويدور العمل في إطار من التشويق والإثارة.

وكان المخرج محمد هشام الرشيدي، قد انتهى من تصوير العمل منذ فترة، ودخل في مرحلة المونتاج وكان ينتظر انتهاء مرحلة «كورونا» من أجل عرضه، حيث يعرض فيلم «ماكو» أحداثًا واقعية حول غرق العبارة «سالم إكسبريس».

مشكلات واجهت فيلم ماكو قبل عرضه بالسينمات

واجه فيلم ماكو عدّة مشكلات قبل طرحه بدور العرض منها اعتذار عدد من النجوم حيث انسحبت الفنانة منة فضالي لتحل محلها الفنانة التونسية فريال يوسف، كما اعتذر الفنان السوري، قصي خولي، عن بطولة الفيلم نتيجة تعرضه لإصابة شديدة ليحل مكانه الفنان نيكولا معوض.

وفى سطور نقدم أهم المعلومات عن فيلم مالكو

- استمر التحضير لفيلم «ماكو» وتصويره لأكثر من 4 سنوات.

- تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، وتعرض الفيلم لانسحاب أكثر من فنان،

- تعرضت الفنانة ناهد السباعي لاختناق أثناء تصوير أحد مشاهدها تحت المياه.

تدور أغلب أحداث فيلم «ماكو» تحت المياه، كما يعتمد الفيلم على فكرة البطولة الجماعية، فهو من بطولة بسمة، ناهد السباعي، نيكولا معوض، محمد مهران، خالد أنور، منذر ريحانة، سارة الشامي، فريال يوسف، عمرو وهبة، والبطل التركي مراد يلدريم، وغيرهم من النجوم، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى.