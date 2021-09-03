مستشار الرئيس: 8 ملايين حصلوا على لقاحات كورونا «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن سبب عدم إقبال المواطنين على اللقاحات في المرحلة الأولى الأحاديث التي دارت بشأن مدى صحة وأمان اللقاحات، لافتًا إلى حدوث نوع من الثقة في اللقاحات بعد حصول عدد كبير من المواطنين عليه، كما جرى تلقيح مليارات السكان حول العالم: «الإقبال على اللقاحات أصبح شديدًا عكس الفترة الأولى من بداية التلقيح».

منح اللقاحات لأعضاء هيئة التدريس

وأضاف تاج الدين خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «دي إم سي»: «8 ملايين حصلوا على لقاحات كورونا وأعداد المواطنين الحاصلين على اللقاحات تزداد، وهناك توجيه رئاسي بمنح اللقاحات لكل أعضاء هيئات التدريس وكل من يتعامل التلاميذ والتعليم الجامعي بكل فئاته والطلاب، كما بدأت المؤسسات الحكومية في تطعيم الموظفين للحد من انتشار المرض».

الدولة حريصة على سلامة العملية التعليمية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، بأن اللقاحات متاحة للطلاب الجامعيين دون تلاميذ المدارس، حيث لا يتم منح اللقاحات لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة: «الدولة المصرية في منتهى الحرص على أمن وسلامة أطراف العملية التعليمية، لذلك أتاحت اللقاحات لهم ولا يوجد أي لقاح في مصر يسمح به قبل التأكيد والاطمئنان بشأن مصدره».

وأشار إلى أن الأطفال يصابون بفيروس كورونا، لكن نسبة الإصابة لديهم وانتشار المرض وشدته تكون أقل، وتكون الخطورة أكبر لدى كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، محذرا من أن الأطفال قد يحملون الفيروس ولا تظهر عليهم أي أعراض مرضية واضحة لكن قد ينقلون الفيروس إلى غيرهم.