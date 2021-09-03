«بيكا الأوبهة» و«باتون ساليه».. مينيو مطعم حمو بيكا بـ«أسماء أغانيه»

وسط حضور جماهيرى كبير، افتتح مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا مطعمه الجديد فى مدينة الإسكندرية، على أنغام «مزيكا المهرجانات» الخاصة بـ«بيكا»، وجاء «المينيو» الخاص بالمطعم بمثابة مفاجأة لجمهور ورواد مطعم حمو بيكا، حيث حملت الساندوتشات المقدمة أسماء الأغانى الخاصة التى اشتهر بها المطرب.

ومن بين الساندوتشات المقدمة ضمن قائمة الطعام «بيكا ماى لاف»، وهذا الاسم هو اسم أغنية شهيرة لحمو بيكا بعنوان «أنا بيكا ماى لاف الفانز»، والتى حققت نجاح كبير بين محبى بيكا ووصل عدد مشاهداتها حتى الأن على «يوتيوب»، نحو 14 مليون مشاهدة.

ويضم «المنيو» أيضا ساندوتش باسم «باتون ساليه»، وهو اسم أغنية لحمو بيكا بعنوان «باتون ساليه بالسمسم هات»، وهى واحدة أيضا من أشهر أغانى بيكا وحققت حتى الأن نسبة مشاهدة وصلت إلى 6 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى ساندوتس «بيكا الأوبهة»، على اسم مهرجان «أنا بيكا الأوبهة» الذي قدمه مع نور التوت، وهناك أيضا ساندوتش باسم «حب عمرى وشمس المجرة».

يشار إلى أن حمو بيكا أعلن عبر السوشيال ميديا قبل أيام عن افتتاح مطعمه الجديد، داعيا جمهوره إلى حضور حفل الافتتاح.

مسرحية شمسية وأربع كراسي

يذكر أن حمو بيكا شارك مؤخرا فى مسرحية «شمسية واربع كراسي»، بجانب أشرف عبد الباقي ومحمد أنور وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن وميريهان حسين وعدد أخر من الفنانين من إخراج أشرف عبد الباقي.