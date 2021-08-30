«حمو» يعلن موعد افتتاح «ساندوتش بيكا» في الإسكندرية

أعلن مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، افتتاح مطعمه الجديد، الذي كان يحضر له منذ فترة طويلة، وبالفعل قرر افتتاحه من خلال إعلانه الأمر في منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك.

حمو بيكا يعلن افتتاح مطعمه الجديد

ونشر حمو بيكا، منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك قال فيه: «موعدنا مع أكبر افتتاح لمطعم ساندوتش بيكا يوم 9-2 في الاسكندرية، اللي هيجي يثبت حضوره.. وانتظروا أقوي المفاجآت».

مصمم جرافيك المطعم يكشف عن صوره

يذكر أن حمو الرايق، مصمم الجرافيك الخاص بالمطعم، كان نشر عدد من الصور الخاصة بالمكان، عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، وعلق عليها قائلا: «فخور أني مصمم لوجو البراند الرهيب ده "بيكا ساندوتش"، ومسؤول تصميمات المطعم علي السوشيال ميديا، وكل الفروع بإذن الله، انتظروا افتتاح أول فروع بيكا ساندوتش، يوم 2/9».

مسرحية شمسية وأربع كراسي

ويشارك حمو بيكا خلال هذه الفترة، فى مسرحية شمسية وأربع كراسي، بجانب اشرف عبد الباقي وميريهان حسين ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، وهى من إخراج أشرف عبد الباقي.

حفل حمو بيكا للسيدات فقط

وكان حمو بيكا، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في مدينة الساحل الشمالى، قيل إنه اشترط أن تكون للسيدات فقط، لكن وضح محمد حلمى مدير أعماله حقيقة هذا الأمر، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، فقال إن هذا الأمر غير صحيح، الشاطئ الذي أقيم عليه الحفل هو شاطئ لافام، ومخصص للسيدات فقط، لكن لم يشترط بيكا أن تكون الحفلة للسيدات كما أشيع.