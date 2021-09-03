جامعة الإسكندرية تنهي مشكلة طالبة دمج بقبولها في كلية السياحة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية أن كل أقسام كلية الآداب متاحة لجميع الطلاب بمن فيهم طلاب الدمج حال إنطباق شروط الإلتحاق بالقسم عليهم، مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على رعاية أبنائها من ذوي الهمم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

رئيس الجامعة يتدخل لحلة مشكلة الطالبة «تسنيم»

جاء ذلك تعقيباً على شكوى الطالبة تسنيم عماد خليل، الحاصلة على مجموع 95.6%، فى الثانوية العامة أدبى «دمج»، من عدم قبولها في الكليات، ما دعا رئيس الجامعة إلى إصدار تعليمات بالتواصل مع الطالبة لحل مشكلتها.

وأكدت «هايدى سامي» والدة الطالبة تسنيم أن ابنتها قامت بتسجيل رغباتها خلال المرحلة الأولى للتنسيق، حيث سجلت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، كرغبة أولى تليها كلية الآداب، واجتازت الطالبة اختبار القدرات الذى عقدته كلية السياحة والفنادق بنجاح، وجاءت نتيجة المرحلة الأولى بقبولها بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية في تصنيف تايمز العالمي للجامعات 2022

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إن نتيجة تصنيف الجامعات «التايمز»، العالمي 2022، أظهر أن ترتيب جامعة الإسكندرية هو (1001 – 1200) على مستوى جامعات العالم، علماً بأن 35 جامعة مصرية قدمت ملفاتها هذا العام وتم تقييم 23 جامعة منها وباقي الجامعات قدمت بياناتها ولكنها لم تستوف معايير الأهلية لإدراجها في التصنيف.

وأضاف رئيس جامعة الأسكندرية أن مؤشرات تصنيف التايمز تعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية في مجال التعليم والبحث العلمي والاستشهادات، والعلاقات الدولية، والدخل من الصناعة، ومن مبادئ التقييم استبعاد الجامعات من هذا التصنيف إذا لم تقم بتدريس الطلاب الجامعيين، أو إذا كان ناتجها البحثي أقل من ألف بحث منشور في الفترة 2016 - 2020 .