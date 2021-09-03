سيدة بـ«الأشراف» في أسوان: «حياة كريمة مصباح علاء الدين.. وكنا أموات»

قالت سيدة فرغلي، إن الحياة في قرية الأشراف بمحافظة أسوان شهدت تطويرا كبيرا بسبب مشروع حياة كريمة، مستطردة: «كنا أموات، وأعتبر أن مصباح علاء الدين جاء لنا في القرية، فقد كنا نحلم بكل ما تحقق مثل الصرف الصحي».

تطوير مدرسة الأشراف في إدفو

وأضافت فرغلي خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «جرى تطوير المدرسة أيضا، والقرية أصبحت تشهد تطورا أكبر مما كان في أحلامنا، وأشكر الرئيس عبدالفتاح على كل حياة كريمة».

وتابعت: «في الماضي كانت الفتيات يتعلمن حتى الصف الثالث الإعدادي بسبب بُعد المدرسة عن القرية، لكن أصبح لدينا مدرسة، وشهدنا أيضا تدشين حديقة لتنظيم الحفلات، بعدما كنا نقطع مسافات شاهقة لحضور حفلات الزواج».

وأشارت، إلى أنها دشنت جمعية خيرية لمساعدة المطلقات وتقديم المساعدات لهن: «أقدم المساعدات في أسوان وأي مكان أخر، والمسؤولون في المحافظة يقدمون المساعدة لنا».

تطوير مركز شباب قرية الرديسية

وسلط البرنامج، الضوء على إعادة تأهيل مركز شباب قرية الرديسية مركز إدفو، حيث ذكر التقرير، أن المبنى القديم كان عبارة عن دورين متهالكين، لكن مع توافر الأرض وكل الإمكانيات لإنشاء مبانٍ جديدة جرى العمل على إعادة التأهيل.

ومنذ إنشاء المركز، كان الشباب يلعبون في التراب، بسبب عدم وجود المباني والملاعب اللازمة، لكن الوضع اختلف مع مشروع حياة كريمة، وسيبنى مبنى إداري متكامل، وملعب قانوني لكرة القدم وملعب خماسي، وصالة جيمانزيوم، وصالة جيم.

وأكد التقرير الذي عرضه البرنامج، أن ممارسة الرياضة لم تكن متاحة في المركز، وكانت الإدارة تكتفي ببعض الندوات التثقيفية دون حضور يذكر من الشباب.

وأعرب الأطفال عن أمنيتهم في تطوير مركز الشباب للعب كرة القدم، بدلا من ممارستها في الشوارع، بالإضافة إلى بناء حمام سباحة، وذكر أحد أطفال القرية أنه يتمنى أن يرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في زيارة لأسوان.